​El Bar Castell es proclama campió de la 23a edició de les 12 hores de futbol sala

Final de temporada i final de lliga

Aquest cap de setmana l’equip del Bar Castell s’ha proclamat campió de laen vèncer l’equip del Solsona Instal·lacions XDM. En la competició, a la qual hi han participat nou equips, l’equip de l’Olius Atlètic Pi ha quedat tercer després de guanyar el Castellar de la Ribera a la tanda de penals (3-4). Pel què fa al màxim realitzador del torneig, ha estat per segon any consecutiu el jugador del Clariana del Cardener, Abdel Majid Benzakour, amb tres dianes.El Bar Castell recull el seudesprès de proclamar-se campió de la Supercopa Comarcal 2021-2022 la setmana passada.Pel què fa a la, amb la participació de 13 equips i més de 200 jugadors, l’equip de l’de la fase regular amb 63 punts, seguit de l’equip deli el del, empatats a punts amb 54. El campió de lliga ha estat també l’equipen la fase regular amb 136 dianes a favor i 53 gols en contra, mentre que l’equip del Llobera ha estat la formació que, amb només 31 gols.del campionat ha estat el jugador Carles Altarriba de l’Olius Atlètic Pi amb 39 gols.Aquesta edició també ha servit per acomiadarEn l’acte de final de temporada s’han reconegut els diferents èxits esportius al llarg de latemporada dels diferents equips, ja sigui en la fase regular o en el play off que ha permès decidir els tres primers classificats de la temporada.