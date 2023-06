Revetlla de Sant Joan a Solsona

Programa d'actes:

se suma als actes de celebració del solstici d'estiu amb amb una revetlla a la plaça de Sant Joan en col·laboració ambLa plaça de Sant Joan, escenari del tradicional ou com balla per al dia del seu patró, acollirà enguany una nova revetlla coorganitzada per Joventut Solsonina i els establiments Cal Poldo Xic i El Punxó. Els actes començaran a les 19 h, continuaran amb un sopar popular a partir de les 21 h, seguit d'un bingo i un concert amenitzat pels solsonins The Velcros i La Quinta Acústics a partir de les 23 h.- a les 19 h, inauguració de la Revetlla de Sant Joan- a les 20 h, estrena del Trabucassu, la nova beguda de Joventut Solsonina- a les 21 h, sopar popular- a les 22 h, bingo- a les 23 h, concert amb The Velcros i La Quinta AcústicsEl tiquet per assistir al sopar val 15 euros i es pot adquirir, o bé a qualsevol dels dos establiments de la plaça.