Arribada de la Flama del Canigó al Solsonès

Solsona es manté fidel a la tradició amb la festa que més agermana els territoris de parla catalana. Laamb un programa d'actes que culmina amb l'encesa de la foguera i la celebració amb coca i xocolata.Entitats i institucions locals de l'àmbit cultural solsoní participen a la tradicional rebuda de la flama del Canigó, símbol del foc que agermana els Països Catalans., la ciutat celebra la revetlla de Sant Joan a partir de les 19 h amb l'arribada de la flama al portal del Pont, on l'esperaran l'associació del Pubillatge Solsoní i els Trabucaires de Solsona.El recorregut de la flama és el mateix de cada any, amba la imatge de la Mare de Déu del Claustre, desplaçament pels carrers del nucli antic amb la música de l'Orquestra Patinfanjàs, rebuda a la plaça de Sant Joan i davant l'Ajuntament i arribada al portal del Castell per a l'encesa del peveter. En aquest punt,, redactat des de Brussel·les pel conseller de Cultura exiliat, Lluís Puig, just abans d'encendre la foguera al Camp del Serra. En aquest punt també recolliran el testimoni de la flama procedent del cim del Canigó diversos ajuntaments de la comarca.El programa de celebració de la nit més curta de l'any es tancarà amb el cant d'Els Segadors amb la participació de l'i el repartiment de coca i xocolata per a tothom. Hi col·laboren també el Consell Comarcal, la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, els veïns de la plaça de Sant Joan i Volem Feina.