​L’última ruta de Bassadòria permetrà apropar-se a la cultura popular vinculada a Sant Joan de Sant Climenç i al seu entorn

El properes realitzarà l’última ruta interpretativa de Bassadòria.Aquesta serà diferent de les anteriors i estarà caracteritzada per. Es començarà amb una passejada guiada per Sàmara Natura per descobrir la flora i la fauna dels boscos de pinassa i la importància de les fonts de Sant Climenç, posteriorment es confeccionarà el ramet de Sant Joan amb les plantes silvestres que floreixen pels volts d’aquest dia i finalment, es participarà de la part més vinculada a la cultura popular del poble i s’acompanyarà al veïnat de Sant Climenç a buscar el pi i a aixecar-lo a la plaça d’entrada del poble, aquest presidirà l’entrada del poble durant l’any vinent.La ruta, d’uns 3 km aproximadament, estarà guiada peri la part de l’aixecada del pi pel veïnat de Sant Climenç. Durant la ruta es parlarà sobre els boscos de pinassa i la fauna i flora associades, sobre les plantes que confeccionen el ramet de Sant Joan i sobre la importància de les fonts i les zones humides.L’activitat durarà aproximadament 3 hores i per a participar-hi cal fer informacio@territoridemasies.cat o al 693 05 44 37 fins al divendres 23 de juny. El cost de l’activitat és de 5€, 4€ per les persones sòcies de Territori de Masies, i inclou llibret i petit refrigeri (2€ infants de 6 a 12 anys)D'altra banda, durant tot el matí es podrà visitara la Vila Closa de Sant Climenç.El projecte de Bassadòria és un projecte de Territori de Masies Coop que sintetitza i treballa per un dels principals objectius de la cooperativa:, com a font de treball, de la cultura pagesa i de la sostenibilitat.En el marc de Bassadòria estem realitzant diferents activitats com xerrades, rutes, tallers, debats i sensibilització per donar a conèixer aquells hàbitats i espècies que es veuen amenaçades per la pèrdua de qualitat d’aquests paisatges, els impactes que poden tenir en ells males pràctiques d’accés al medi natural, i el com reconèixer i fer front a les principals espècies invasores. Trobareu tota la informació a les nostres xarxes i a territoridemasies.cat/bassadoria Bassadòria compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, del Tercer Sector Ambiental de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. En aquest sentit, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.