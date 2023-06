Xavier Castellana (ERC) torna a presentar‑se pel Senat el proper 23‑J

Candidatures al Congrés dels Diputats 2023 Lleida

Candidatures al Senat 2023

El Consell Nacional d'ERC ha ratificat les llistes dels republicans a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 23 de juliol. Hi haurà presència solsonina en aquestes llistes, ja que al Senat, repetirà, l'actual senador rinerenc,. En el cas del Congrés, l'alcaldessa de Solsona,, hi figurarà com a suplent.Com estava previst, el número 1 a la cambra baixa per Barcelona serà, seguit de l'exconsellera Teresa Jordà i el periodista i escriptor Francesc-Marc Álvaro. En el cas de Girona, la cap de llista serà la diputada Montse Bassa; a Tarragona, Jordi Salvador; i a Lleida, Inés Granollers. Pel que fa al Senat, la direcció republicana ha proposat el catedràtic emèrit de Dret Penal Joan Queralt com a cap de llista per Barcelona. L’acompanyaran a la llista els ja senadors Robert Masih i Ana Surra, escollits per la militància.La candidatura liderada per Rufián al Congrés també comptarà amb l'actual diputada Pilar Vallugera, com a número 4; el diputat al Congrés i candidat pel Baix Llobregat Joan Capdevila en cinquena posició; i la també diputada a la cambra baixa Maria Dantas, en sisè lloc. En el número 7 hi concorrerà, en representació d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Héctor Sánchez; i en la vuitena posició, el candidat del Jovent Republicà, el mallorquí Biel Cursach.Pel que fa al Senat, a Girona faran tàndem el ja senador Jordi Martí i el filòsof i catedràtic Josep Maria Terricabras, així com Susanna Pagès. A Tarragona, els candidats al Senat seran Jordi Gaseni, actual alcalde de l'Ametlla de Mar i president de l'AMI; i els senadors Laura Castel, i Josep Rufà.A Lleida la candidatura estarà formada per, actual portaveu adjunta al Senat i vicesecretària general d’Acció Política i Sectorial del partit;, alcaldessa d'Oliana aquest últim mandat; i, actual senador.1 Inés Granollers i Cunillera (D) 1a de Lleida2 Alidé Sans i Mas (D) 1a de l’Alt Pirineu3 Jaume Rutllant i Casas (H) 2n de Lleida4 Marc Martínez i Romeu (H) 1r de JoventS1 Rosanna Ramírez i Forcat (D) 4a de LleidaS2 Solés Carabasa i Closa (D) Executiva Nacional La NogueraS3 Ferran Accensi i Torres (H) 3r de LleidaS4 Anna Pasques i Pujantell (D) 2a de JoventS5 Miquel López i Berga (H) 2r de l’Alt PirineuS6 Judit Gisbert i Ester (D) Executiva NacionalS7 Josep Guillamet i Rosell (H) 5é de LleidaS8 Marta Macià i Vílchez (D) Executiva Nacional UrgellS9 Emilio Rey i Asensio (H) Pacte electoral amb EUiAS10 Maria Pilar Cases i Lopetegui (D) Executiva Nacinal PallarsS1 Francesc d’Assís Lluch i Majoral (H) Executiva Nacional La SegarraS2 Omar Noumri i Coca (H) Executiva Nacional La NogueraS1 Martí Riera i Rovira (H) 1r de l’Alt PirineuS2 Mercè Carulla i Castells (D) Executiva Nacional LleidaS1 Manel Vila i Motlló (H) 1r de La CerdanyaS2 Claudia Lara i Castellón (D) Executiva del Jovent