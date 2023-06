Imatges: 50 anys de campaments a la Ribera Salada

Monitors Foto: Esplai Riallera

El passat 27 de maig l’vam celebrar els 50 anys delsEn aquest recull de fotos podeu veure alguns dels moments que vam viure aquell dia. Va ser unas. Per a l'actual equip de monitores, va ser molt emotiu veure com al llarg del dia anaven venint persones de totes les edats que en algun moment han format part de la Riallera i els seus Campaments, i que sense elles nosaltres no seríem on som ara.De nou voleml'esforç, la dedicació i l'estima que tanta gent ha posat al llarg d'aquests 50 anys per poder fer possibles els Campaments, any rere any.però avui dia som aquí, amb un porxo nou i amb unes ganes increïbles de començar els torns al juliol i que un munt de nenes i nens omplin aquest trosset de terra de màgia.Ara que podeu veure el porxo acabat, tambéd'altres maneres. Ben aviat, començarem a gravar els noms dels mecenes que l'heu fet possible, així com a fer entrega de les fotografies i altres detalls d'agraïment. Per si algú ho té pendent, encara recollim donatius‼Estem orgulloses de veure el porxo acabat i pensar que és el, ara només queda esperar que moltes generacions d'infants en puguin gaudir.Per últim, també volem agrair els grups de música, Iaia Kumba i The Velcros, el tècnic de so, el Teca Teca i tota la gent que desinteressadament va ajudar-nos a fer possible aquesta gran festa!Gràcies!