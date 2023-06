​Volem Feina amplia la Setmana de la Prevenció de Residus a tot l'any

Des del 2019 la Fundació Volem Feina ha participat activament a laamb l’activitat WASTE WATCHERS: Quants kg de residus evitem amb les vendes de la Fundació Volem Feina?Atès que cada any aquesta campanya ha estat molt ben rebuda pels clients/es, amb al suportde l’Agència de Residus de Catalunya, la Fundació Volem Feina ha iniciat un projecte quepermetràel que es fa durant la setmana Europea de la Prevenció de Residus.Aquest projecte està comportantque l’entitat té a l’Avinguda Sant Jordi 25 i que és conegut com els Encants.La primera fase del projecte ha consistit en elaborar un, a través de donacions, i que són susceptibles de ser recuperats. En aquest protocol es marquen els passos a seguir per classificar-los i posar-los a la venda com a productes de segona mà.En segon terme, s’ha reorganitzat l’espai de recepció del materialper pesar els articles i, per tant, saber la quantitat (pes) de residus que s’evitaran. També s’haredistribuït l’espai de venda dels productes oferint una millor exposició dels mateixos.En una segona fase del projecte, la Fundació Volem Feina engegarà unai a les xarxes socials amb l’objectiu de sensibilitzar a la població sobre la importància de reutilització dels productes.Per estar informats de l’evolució del projecte només cal seguir els perfils d’Instagram@volemfeina i @botiguesvolemfeina.