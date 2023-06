Pinell de Solsonès 2023 Totes les dades Cens total: 172 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 133 77,32% Abstencions: 39 22,67% Vots nuls: 5 3,75% Vots en blanc: 9 7,03% Partit Vots % Regidors ERC / ESQUERRA 76 0,00% 5 PSC-CP 3 0,00% 0

La nova corporació municipal de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. D’esquerra a dreta: Jaume Llorens Patau – Florenci Rosells Capdevila – Benjamí Puig Riu (Alcalde) – Joan Codina Vila – Manel Alòs Creus

A Pinell de Solsonès no s'esperava cap sorpresa. Benjamí Puig (ERC), ha estat investit amb els vots de tots els regidors del seu grup municipal, que també és l'únic que hi haurà al consistori. Majoria absoluta per als republicans, que amb Puig al capdavant, ja encadenen cinc mandats seguits.