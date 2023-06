Ferran Estruch és escollit alcalde de Cardona per quart cop consecutiu

Cardona 2023 Totes les dades Cens total: 3.634 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.206 60,70% Abstencions: 1.428 39,29% Vots nuls: 162 7,34% Vots en blanc: 71 3,47% Partit Vots % Regidors

ha estat escollit aquest dissabte alcalde de Cardona per quarta vegada consecutiva. L'elecció s'ha efectuat en una sessió extraordinària que es va celebrar a les 12 del migdia, en la qual es va constituir la nova Corporació Municipal.Així, a banda del nou batlle,Lluïsa Aliste, Josep Manel Garcia, Helena Arnaste, Salvador Campos i Maria Camps, tots ells per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, guanyadora de les eleccions amb 1.015 vots (49,65%). Per part del PSC, que va ser la segona força més votada amb 779 vots (38,11%), han quedat proclamats els regidors Ferran Verdejo, Mari Acosta, Jordi Casas i Sónia Barco. I per part de Junts per Cardona, que va obtenir 179 vots (8,75%), ha quedat proclamat com a regidor Josep Francesc Bonfil.La sessió es va iniciar a les 12 del migdia i, el primer pas, va ser la constitució de la mesa d'edat --l'òrgan transitori encarregat de presidir les sessions de constitució dels ajuntaments--, que la van integrar el regidor de més edat i el regidor més jove, i que en aquest cas va recaure en Josep Manel Garcia i Josep Francesc Bonfil. Com a president d'aquesta mesa, i després que els nous regidors juressin el càrrec, Garcia va constatar que tots tres grups mantenien el seu candidat a l’alcaldia i, tot seguit, es va sotmetre a la votació.Després del recompte de vots, va quedar palès que Ferran Estruch reunia la majoria del consistori per ser alcalde, amb els 6 vots a favor d'ERC.Estruch va agafar la vara d'alcalde per quarta vegada consecutiva, assegurant que era “l'honor més gran que un cardoní pot tenir" i s’ha compromès a “seguir treballant incansablement pel futur de la vila”.