Jornada d'agraïment a les empreses que col·laboren amb l'Escola Arrels

El passat dia 17 de maig es va fer a l’Escola Arrels II una jornada d'agraïment a les empreses que col·laboren amb l'escola formant alumnes de formació professional en marc del règim de Formació en centres de treball o Formació dual. A la jornada hi van assistir una trentena d’empresaris així com representants de l’administració pública (l’alcaldessa Judit Gisbert, en Fabian Mohedano, president del Consell Català de la FP, entre d’altres).Aquest acte va començar a les 13h donant la benvinguda als assistents i realitzant una ponència per part del cap d’estudis de cicles formatius de l’escola en Gerard Farràs comentant exemples d’aquestes relacions entre l’escola i les empreses i indicant les novetats que hi han hagut en aquest curs.Entre aquestes novetats es va destacar l’obtenció per part de l’escola de l’Erasmus+ pel que diversos alumnes del cicle formatiu d’Activitats Comercials i de Manteniment Electromecànic varen fer pràctiques a diverses empreses austríaques. També va informar de la beca a Hongria atorgada per l’empresa AMES, en que aquest mes de juny dos alumnes del cicle formatiu de Manteniment Electromecànic aniran a fer pràctiques a la filial que AMES té a Szentthgotthárd Hongria. També la possibilitat que ofereix AMES Solsona per tal d’emprar maquinària moderna en sessions de classe puntuals que es realitzen a les seves instal·lacions. Un altre punt que va destacar és el FabLab que es comparteix amb la cooperativa Klaab, un taller de fabricació digital on s’agrupen tecnologies d’impressió 3D, tall i gravat làser i fresat CNC, per poder desenvolupar tot tipus de projectes. Finalment també resaltar la importancia que l’escola dóna als idiomes mitjançant la xarxa in&out que proporciona la figura de l’assistent de conversa per part d’un nadiu americà a les classes d’anglès.A les 13:30 el president del Consell Català de Formació Professional en Fabian Mohedano va fer una ponència explicant les novetats que està preparant el Departament d’Educació pel que fa a la FP.A les 14:15 es va fer un col·loqui entre els assistent compartint experiències i analitzant els aspectes més important fent propostes de millora.L’acte va finalitzar a les 14:30 amb un piscolabis a preu dret i amb la interacció informal dels assistents entre ells.Des d’aquí volem donar el nostre agraïment a totes les empreses que fan possible la Formació Dual, ja que contribueixen de forma decisiva en la formació de qualitat que reben els nostres alumnes.