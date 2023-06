​Oh! benvinguts, passeu, passeu!

Aquest escrit el dedico a la meva padrina Dolors,

que me l’estimo un munt,

quina sort poder aprendre de la vida amb tu.

Gràcies!

(Així comença la tornada de la bonica cançó del Jaume Sisa. Segurament, molts de vosaltres la coneixereu; ara bé, si en sabeu la lletra us felicito perquè jo m’hi faig unembolic...)Aquest títol em serveix d’introducció per a tractar un tema força cabdal de la nostra societat,Molts de nosaltres, jo m’hi incloc, de vegades hem crtiticat els nouvinguts ja siguinmarroquins (no és el mateix àrab, moro o marroquí), romanesos, xinesos, paquistanesos... I potser, el motiu pel qual ho hem fet ha estat, del seu fer, del seu tarannà, de no saber ni interessar-nos per allò que pensen, opinen, fan i deixen de fer. I què passa aquí? Doncs que molt sovint aquesta desconeixença provoca pors, recels. I la por és la guspira necessària per a encendre el malestar, l’enuig i en última instància l’odi.Penso que avui dia,, on la informació i el coneixement viatgen a tantíssima velocitat, és convenient i necessari acabar amb la malaltia del racisme.Potser nosaltres no, però estic més que conveçut que algú dels nostres avantpassatsprovenia d’un territori diferent del nostre.Actualment, és fonamental comprendre la importància de. Els prejudicis racials han causat innombrables danys a lespersones al llarg de la història.Acollir els immigrants no tan solsamb una major diversitat iexperiència, sinó que, a més, comporta una sèrie de beneficis, una varietat de cultures,tradicions i formes d’entendre la vida en una comunitat. Fomentar la comprensió i la bonaentesa intercultural ens permet aprendre de les experiències i els coneixements dels altres.Un altre benefici? És fàcil de dir. Molts immigrants gaudeixen d’un talent i uns coneixementsespecífics que segurament seran molt beneficiosos per a tothom i concretament per al’economia. A més, contribueixen al mercat laboral i poden ocupar llocs de treball que són,moltes vegades, difícils de cobrir.Va, un tercer benefici, dels molts que hi ha. A Catalunyaestàsuposant i suposarà un problema força greu. Amb l’arribada dels immigrants aquestasituació es pot pal·liar, perquè els immigrants que treballen contribueixen a augmentar lapoblació activa i ajuden a mantenir un equilibri demogràfic saludable. Aquest fet ésimportant per al sistema de pensions, la sostenibilitat econòmica i la cobertura de lesnecessitats de la societat.En voleu un altre? Doncs aquí el teniu. Gràcies a la immigració es produeix. La diversitat de criteris, els diferents punts de vista i opinions serveixen per a enriquir els processos de resolució de problemes i per a fomentar la creació de solucions noves i més eficaces que les anteriors.És probable que algú digui: “Andreu! Com pots pensar i dir això? Si alguna vegada t’hesentit a criticar els moros!” Sí, és veritat, ho he fet. Com també és veritat que la gent canvia d’opinió. I quan els he criticat no ha estat pel fet de ser marroquins, sinó per les accions que han dut a terme, de les quals, si les hagués fet un català, també m’hauria queixat.Si no recordo malament,és la següent o similar: Em costad’entendre que es puguin gastar els diners en mòbils de primeríssima qualitat i després esdemanin subvencions per a poder pagar el menjador o els llibres dels seus fills. Si algú, demanera assertiva, em vol fer cinc cèntims de com això és possible, li ho agrairé.Donar la benvinguda als immigrants reflecteix elsRebutjar el racisme és essencial per a la creació d’una societat més justa, harmoniosa ipròspera.