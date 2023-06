Biosca s'omplirà un any més d'activitats, parades i exposicions

Exposicions sobre la vida al món rural

Espectacles i contes al carrer per a la mainada Foto: Cedida

Programa d'actes

La 3a edició detindrà lloc el dissabte 24 de juny. Durant el transcurs del dia es podrà trobar activitats, exposicions, parades, ambientació i actuacions tant per adults com pels més menuts de la casa al llarg de tot el poble. La jornada conclourà amb una actuació a càrrec deEn l’actualitat, la festa es celebraTanmateix, per aquells lectors més curiosos, la llegenda data en el segle XIX, quan la Bruixa (La Baquiol) va serper la mort d’un infant.Per més informació, podeu visitar el perfil d’Instagram @labaquiol o bé la web www.labaquiol.cat Ubicació: Plaça Major.10:00h - 19:00hEls grans protagonistes de la fira seran els productes de proximitat, la il·lustració i l’art.Ubicació: Entre la Plaça Major i la Plaça de la Concepció.11:00h - 14:00h i de 16:30h - 18:30h1. Mirada històrica.2. Vida, entorn i aficions de la gent de Biosca. Visita guiada per l’artista (a les 12:00h i a les18:00h)3. Entramas.4. Passat i present (Escola Sant Gil).5. Esclat de la vida.6. Un gir a la vida de la dona.7. El matalasser.8. Carro de gitanos.9. Cartells a concurs.10. Retrobant el temps passat.11. Aquí hi vivia la Baquiol.12. Espigoladores d'olors.13. La vida secreta dels llibres.14. Cosint i descosint enllacem el temps.15. La cova de les flors.Ubicació: Mirar el mapa.12:30hAmb els Grallers de Sanaüja. Ubicació: Carrers de Biosca14:00hDinar popular a càrrec del Restaurant Cal Borres Wemi. Demanar tiquets al bar a partir deles 9:00h.15:30hUbicació: Cal Borres Wemi.18:00hAmb la il·lustradora Camil Armas RochaUbicació: Racó de la canalla.19:00hPresentació del llibre, a càrrec d’Ivet Eroles. Ubicació: Església.20:00hEntrega de premis “Cartell de La Baquiol 2024” i rifa de productes artesanals. Ubicació: Església.21:00hSopar popular a càrrec del Restaurant Cal Borres Wemi. Demanar tiquets al bar a partir de les 9:00h.22:00hUbicació: Plaça Major.23:30hUbicació: Plaça Major.Espai de joc lliure amb diferents materials per a divertir-se en família. Ubicació: Mirar el mapa.Ubicació: Mirar el mapa.