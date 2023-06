Càritas Arxiprestal Solsona‑Morunys va atendre 321 persones l'any passat

La secretària de l'entitat, Roser Camps, llegint l'acta de l'Assemblea al costat de l'assessor religiós Marc Majà i la presidenta, Montse Barrera Foto: Ramon Estany

El passat 15 de juny va tenir lloc, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Solsona, l'assemblea de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys; en aquesta es va presentar laL'entitat ha donat resposta aamb ajudes en alimentació, habitatge, infància, salut i inserció laboral onPer altra banda amb els'han fet ajudes de pagament de lloguers, hipoteques, llum, gas i aigua a 49 famílies.L'altre gran programa de treball és l'anomenat, en ell s'hi troba el servei d'on s'ha donat resposta a 178 persones i el grup de conversa en català format per un grup de 10 persones.L'entitat continuarà treballant i buscant la manera per poder seguir donantals socis/socies, voluntaris/es i a totes entitats, comerços i persones que ens ajuden a fer possible la nostra tasca.