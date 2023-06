​Els set regidors sortints de Solsona expressen el seu agraïment en el Ple de comiat

“Defensar la ciutat per damunt de tot”

“No més de vuit anys”

Els set regidors i regidores sortints de l’Ajuntament de Solsona s’han acomiadat en el Ple de tancament de mandat aquest dimecres amb. Tant l’alcaldessa en funcions, Judit Gisbert, com els portaveus de Junts (ara Treballem per Solsona), Marc Barbens, i d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, també han reconegut les persones que tanquen la seva etapa en la política municipal., adscrita al Vinyet i al barri del Camp del Molí i, en mandats anteriors, amb experiència al capdavant de les regidories de Cultura i Joventut i Salut, ha tingut un record per l’alcalde amb qui va entrar al consistori. “Deixo de custodiar un càrrec que el Xavier Jounou em va confiar el 2007 i que he intentat cuidar amb tot l’honor i respecte possibles”, ha expressat. Alarcón, que des del 2015 ha compaginat la regidoria amb la presidència del Consell Comarcal, evoca projectes com l’hotel d’entitats, la sala polivalent, el Casal Cívic, la biblioteca, el naixement de Joventut Solsonina, l’inventari de camins, entre d’altres. “Em sento molt satisfeta”, conclou abans d’adreçar “un agraïment infinit a tothom”., que va tornar al consistori arran de la sortida de David Rodríguez, i ha assumit les regidories de Governació i Educació, de les quals ja tenia experiència, s’ha referit a “un any i mig intens”. Durant aquest temps, ha intentat esmerçar-hi “treball, coherència, responsabilitat i respecte”. També ha agraït l’ajut del personal municipal i l’experiència compartida amb l’alcaldessa i la resta de companys de l’equip de govern., per la seva banda, ha estat un dels puntals de l'executiu, durant l'últim mandat al capdavant d'Hisenda i Administració, Serveis Funeraris, Nucli Antic i Habitatge. Les màximes que han regit la seva dedicació han estat ser útil i sentir-se útil i “defensar la ciutat per damunt de tot”, lluny d’interessos partidistes i personalismes. “He procurat treballar en silenci i sense fer gaire ressò de les meves accions”, ha dit. Ha expressat també el seu agraïment al personal municipal, en especial a la interventora, i la resta de companys de l’executiu., després de dos mandats com a responsable d’Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Municipals. El seu primer agraïment l’ha dirigit a l’exalcalde David Rodríguez, que ha seguit el Ple des de la primera fila del públic, per donar-li l’oportunitat d’entrar a l’Ajuntament i “fer pinya i equip”. “Gràcies per ser un bon líder”. També s’ha mostrat orgullosa de la feina feta, “sempre amb la il·lusió de treballar per a la meva ciutat”, malgrat les dificultats que van suposar les retallades econòmiques, els entrebancs que va viure el país arran de l’1-O ila pandèmia. Barrera també ha evocat el record del republicà Salvi Nofrarias: “He intentat seguir la bona feina que va començar”. Tampoc no ha volgut acomiadar-se sense adreçar un agraïment a la família, “els que hi són i els que no”, per la paciència.Un altre regidor que plega després de vuit anys, en aquest cas a l’oposició, ésQualifica el seu període de “llarg i feliç” amb “un treball intens i seriós per lluitar per a unan Solsona socialment més justa”. Garcia ha rememorat “moments apassionants, com el de l’1-O” –tot i que sempre es penedirà d’haver tancat el col·legi electoral “abans d’hora”. En el terreny personal, s’ha adreçat a la portaveu del partit, Pilar Viladrich, que qualifica de “pou de saviesa i una immensa persona"; a tots els membres de l’assemblea, “treballadors incansables”, i al personal municipal. Igualment, ha agraït la relació amb David Rodríguez, de qui esconsidera amic, i l’aprenentatge que se n’endú. Garcia recomana a tothom passar una vegada a la vida per l’Ajuntament, “però no més de vuit anys”.Els dos edils amb la trajectòria municipal més breu han estat, que va entrar per la renúncia d’Encarna Tarifa, i, en substitució de Xavier Torres. El primer s’ha mostrat agraït amb les persones que van confiar en ell per representar el partit, amb el personal municipal de l’Ajuntament i altres equipaments, i amb la família, “per la paciència” de deixar-li dedicar el seu temps lliure a la ciutadania. Així mateix, ha destacat “la bona entesa amb regidors d’altres grups”. Per a ell, “ha estat un plaer treballar per a la ciutat i la ciutadania i traslladar les seves inquietuds als plens”.Finalment, César Garcia, ha pronunciat una intervenció “des del cor”. “M’han faltat dies, setmanes i mesos”, admet. Però, en qualsevol cas, ha agraït la confiança de tots els companys de grup i el suport del seu amic Jordi Sendarrubias, que dissabte prendrà possessió del càrrec de regidor. “Li desitjo quatre anys d’encerts i bona feina”, ha manifestat.Els set regidors sortints, com és tradició, han estat, lliurada per la batllessa.La propera Corporació, que enceta una nova etapa política sense la majoria absoluta de cap formació, es constituirà dissabte a les dotze del migdia. Les noves incorporacions seran les de Maria Moumen i Esther Espluga, a ERC; Elis Colell, Núria Bonet i Jordi Santasusana, a Junts per Solsona; Jordi Sendarrubias, a Treballem per Solsona, i Albert Colell a ApS-CUP. Per ara, no han transcendit els possibles pactes de govern.