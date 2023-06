L'escenografia de l'obra de teatre «Les Bèsties» rep un premi d'arquitectura

L'escenografia recrea un bosc

Premi a l'escenografia de l'obra teatral solsonina "Les Bèsties"

Una escenografia que recrea espais i atmosferes

El dijous 25 de maig va tenir lloc a la seu del, l’Acte d’Entrega i la Festa de Celebració dels, en què es va fer públic el resultat de la 13a edició dels Premis d’Arquitectura Jove, convocats per l’, repartides en: 47 treballs d’obra executada i 10 de no executada dins l’àmbit d’Obra nova i rehabilitació; 3 treballs d’obra executada i 6 de no executada en l’àmbit d’Urbanisme i paisatge; 2 en l’àmbit Processos participatius; 41 en l’àmbit Reforma interior i Retail; 10 en l’àmbit Disseny de producte; 7 en l’àmbit Arquitectura efímera; 17 en Projecte Final de carrera o Màster habilitant; 3 en l’àmbit Difusió i divulgació de l’arquitectura; i, 6 textos en l’àmbit Investigació i/o teoria de l’arquitectura.Un dels premis va recaure en un treball solsoní, l'escenografia de l'obra de teatre "Les bèsties" de la companyia solsonina "Altreatre" i que va ser representada el 2022 i 2023 a Solsona. El disseny escenogràfic i decoració d'aquesta obra teatral va recaure en la cooperativa, de la qual n'és una de les sòcies fundadores l'arquitecte solsonina Raquel Estany.Estany ha explicat aque des de la cooperativa Arquitectura de Contacte estan, dins uns premis nascuts fa 26 anys amb l'objectiu de posar en valor i visibilitzar la labor dels joves arquitectes. Amb el temps, afegeix que s'han convertit en un espai important deperquè es on es marquen les tendències de futur per a les noves generacions.Estany també ha valorat que ési que ha comptat amb la implicació de moltes persones de la ciutat.D'altra banda, la cooperativava rebre també, pel procés participatiu que van dur a terme a l'Escola la Salle-Horta. Consistia en treballar el pati de, un espai molt utilitzat més enllà de les hores escolars encabint les necessitats i desitjos de totes aquelles persones que l'utilitzin. L’objectiu era reconèixer i plasmar les necessitats, voluntats i desitjos de tota l’escola mitjançant dinàmiques col·lectives i inclusives.Arquitectura de Contacte es va plantejar construir els dos espais on passa l’acció i traduir les sensacions que els protagonistes de la història viuen en cada espai a nivell atmosfèric. Alhora, fer perdre al públic, de generar incomoditats i complicitats."La història es desenvolupa en dos espais, en dos mons. En dos universos antagònics tant pel què signifiquen des de la lectura teatral com per les sensacions que generen a aquell qui els viuen. Les condicions espacials del teatre on es realitza el musical permeten que aquests dos ambients es situïn en espais diferents separats entre ells per una porta: la casa -com a espai segur i estàtic- i el bosc -espai ple d’incerteses i pors-.A diferència de les configuracions teatrals convencionals, en l’espai de bosc es desdibuixen els límits entre l’espai escènic i el públic tot donant lloc a una distribució de cadires aparentment atzarosa. Però... res més lluny de la realitat! Per tal de permetre que la interacció entre les dues capes (ficció i realitat, actors i públic) sigui fluida, cal que la posició de cada element estigui estudiada."