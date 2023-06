​El Consell del Solsonès es suma a l’advertiment de no banyarse en zones enfangades dels pantans

El Consell Comarcal del Solsonès s’afegeix a l’advertiment llançat aquests dies per l’i els ajuntaments de Clariana de Cardener i Guixers, sobre el risc quecomporta banyar-se en determinades zones dels embassaments.La disminució de les reserves d’aigua alsha comportat que quedin a la superfície zones amb fang tou on s’hi pugui quedar atrapat.És per aquesta raó que el Consell Comarcal del Solsonès vol fer una nova crida, a tothom quiaccedeixi a les zones de bany dels embassaments, per tal que extremin lesa l’hora d’accedir a l’aigua i eviti posar-se en risc.