Detenen un home a Solsona per falsificar receptes mèdiques

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir el 9 de juny, un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de document públic i un delicte contra la salut pública.La investigació es va iniciar a principis de maig quan els mossos van tenir coneixement que diverses persones havien anat a una farmàcia de Solsona per adquirí un medicament amb receptes falses.Divendres passat els mossos van rebre l'avís que un home estava intentant aconseguir medicaments de forma il·lícita. Quan els agents van arribar al lloc van comprovar que la persona tenia 14 receptes falsificades, el nom del pacient i la firma de la doctora estaven falsejats.L'home va quedar detingut per un delicte de falsificació de document públic i per un un delicte contra la salut pública pel risc que podien causar els medicaments que volia adquirir. Es tractava medicaments amb propietats hipnòtiques, sedants i ansiolíticsLa investigació continua oberta i no es descarten més detencions.El detingut va passar el dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.