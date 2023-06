​Arriba una nova ruta interpretativa de Bassadòria, en aquesta ocasió per l'entorn de la Torre de Vallferosa

El diumenge 18 de juny a les 9 del matí es realitzarà la tercera ruta interpretativa de Bassadòria a Vallferosa. Estarà guiada peri l'. Durant la ruta s'explicarà el poblat de Vallferosa, el bosc de ribera, el paisatge, els incendis forestals, la conservació del territori i també es farà una pinzellada de la flora i la fauna que s'hi pot trobar, centrant-se en les papallones. A més, en acabar la ruta es podrà gaudir d'un petit refrigeri amb productes de Territori de Masies.D'altra banda, durant tot el matí es podrà visitar l'exposicióa l'església de Sant Pere de Vallferosa.📍 Punt de trobada: Torre de Vallferosa a les 8:45🧭La ruta dura uns 2km aprox.🕛 L'activitat té una durada de 3 hores aproximadament👛 El preu de la ruta és 5€ per les persones no sòcies i 4 € per les sòcies, inclou llibret de ruta📝 Inscripcions prèvies a informacio@territoridemasies.cat i al 693 05 44 37 fins el divendres 16 de juny.El projecte de Bassadòria és un projecte de Territori de Masies Coop que sintetitza i treballa per un dels principals objectius de la cooperativa: Posar en valor i protegir els espais agroforestals del Territori de Masies, com a font de treball, de la cultura pagesa i de la sostenibilitat.En el marc de Bassadòria estem realitzant diferentsper donar a conèixer aquells hàbitats i espècies que es veuen amenaçades per la pèrdua de qualitat d’aquests paisatges, els impactes que poden tenir en ells males pràctiques d’accés al medi natural, i el com reconèixer i fer front a les principals espècies invasores. Trobareu tota la informació a les nostres xarxes i a