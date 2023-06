Així seran els plens d'investidura a Solsona i resta dels ajuntaments catalans

A quina hora són els plens d'investidura?

Quin és el paper de la mesa d'edat?

Els regidors juren o prometen el càrrec

Moment definitiu: la votació de l'alcalde

Després de les eleccions deli de les corresponents dues setmanes per abordar possibles, aquest dissabte arriba el moment de les. Els nous plenaris dels ajuntaments es constituiran i posteriorment es farà l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, que pot ser elegit pero bé per exercir com la. Repassem a continuació com seran aquests plens d'investidures.Si no hi ha cap problema logístic, totes leshaurien d'arrancar al voltant de les 12 hores del migdia.és l'única excepció, ja que el ple constitutiu començarà a les 17 hores i compta, al final de l'acte, amb una rebuda del president de laal consistori municipal i l'alcalde elegit, el seu nou veí a la plaça. A Barcelona només s'està pendent de si Vox força la situació amb la Junta Electoral per l'escrutini del 28-M i això tingués incidència en el calendari de constitució del consistori. Ara mateix, una opció remota.L'inici de l'acte implica la constitució de la, que la formen el regidor de menys edat i el de més edat, que en el cas de Solsona seran l'Elis Colell (JUNTS) i l'Albert Colell (ApS-CUP), a més del secretari de l'Ajuntament. Aquestes tres persones exerceixen un tràmit purament burocràtic: comproven lesdels i les electes, i un cop verificades, declaren constituït el nou ple i el president de la mesa -el de més edat- fa un parlament.Si tot està en ordre, cosa que sol passar, dona principi ladel càrrec de tots els regidors que conformen el plenari pel mandat de 2023 a 2027. Els electes poden triar la fórmula delo de laper recollir l'. Tots ells rebran, per part del president de la mesa d'edat, la banda que els distingeix com a membres de l'ajuntament. Mentrestant, el secretari fa la lectura dels noms i cognoms dels electes.Un cop constituït el nou plenari, amb la presa de l'acta de regidors, és el moment determinant del dia:. El primer pas és que la mesa d'edat pregunti als diferents caps de llista si mantenen o retiren la seva. Tots els representants tindran un torn de paraula per aclarir el seu posicionament, també si hi ha un escenari de majoria absoluta.Un cop tot això quedi tancat, es procedirà a laper elegir alcalde, que serà. El secretari de l'ajuntament crida un per un els regidors en ordre alfabètic i introdueixen el seu vot en una. Un candidat necessita majoria absoluta per ser investit; si no, ladetermina que serà batlle qui hagi estat la llista més votada el 28-M.Finalitzada la votació, la mesa d'edat farà l'de les paperetes, el secretari comunicarà el resultat de la votació i el president de la mesa d’edat anunciarà qui serà l’alcalde o alcaldessa, que haurà de tornar a fer un jurament o una promesa del càrrec. A continuació, l’alcalde rebrà lai latradicionals. La sessió es tancarà amb el parlament del nou alcalde o alcaldessa i, per acabar, sonarà l'himne de