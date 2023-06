​Presenten el llibre «Vol de corb a l'Everest. Un any amb els xerpes del Khumbu»

Després d'haver passat una llarga temporada a les muntanyes del Nepal, el castellvilarenc Ramon Puig presenta un llibre que dona a. L'acte es complementa amb una exposició fotogràfica que es podrà visitar fins a final de juny.En un acte organitzat pel, Ramon Puig presenta a la biblioteca solsonina(Llibres Parcir, 2022).Tal com explica el propi autor, és un llibre que neix de la voluntat de compartir l'experiència deli que va dur-lo a viure una llarga temporada a les muntanyes del Nepal, a la regió de l'Everest, per conèixer de prop com és la vida del poble xerpa en l'actualitat.L'obra es troba a mig camí entre una guia de viatge i l'aproximació antropològica a la vida i la cultura dels xerpes. En el decurs de la presentació del llibre s'inaugurarà també l'exposició de fotografies. La mostra es podrà veure a la biblioteca fins al 30 de juny en l'horari de l'equipament.