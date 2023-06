El teatre de la Gent Gran torna a arrencar somriures amb una obra que fa reflexionar

Foto: Ramon Estany

Enguany l’organització de la Setmana de la Gent Gran en destaca ladesprés de la pandèmia.El grup inscrit a l’activitat al llarg del curs va representar aquest dissabte, 10 de juny, al Teatre Comarcal, la comèdia “Camacu” el sentit comú. Escrita per Ester Colell i adaptada i dirigida per Ricard Salvà, l’obra porta a l’extrem alguns estereotips en escenes ubicades a l’entorn rural amb famílies poc amants de la ruralitat.La comèdia relata diferents escenes en un entorn rural amb famílies poc amants de la ruralitat. Estereotips de "pİxapins" portats a l'extrem per tal de riure una estona i reflexionar que el que s'explica no està tan lluny d'alguns casos reals. Un toc d'humor pel be de la sostenibilitat.Obra protagonitzada per: Claustre Arseda, Guillermina Dach, Claustre Vilalta, Encarna TarifaJuli Pérez, Rosa Vilar, Lourdes Argerich, Érik Casafont i Guim Salvà.I|-luminació i so: Mercè FalipVídeo i muntatge: Pere EscoliesAmb la col-laboració de: Ricard LlutartLa Setmana de la Gent Gran és organitzada per la regidoria d’Afers Socials, per mitjà dels Serveis Socials, i el Consell de la Gent Gran de Solsona. L’Ajuntament agraeix especialment el suport actiu d’aquest col·lectiu al llarg del curs i en l’organització d’activitats, com les caminades i els balls setmanals.