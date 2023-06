L'equip de la síndica de greuges atendrà la població solsonina el 27 de juny

L'equip de la síndica de greuges torna a Solsona el dia 27 de juny per atendre la ciutadania que vulgui fer consultes o presentar queixes sobre actuacions tant de l'Administració pública com d'empreses que presten serveis d'interès general (llum, aigua, telefonia, gas, etc.).Les visites presencials s'atendran a la sala del costat de Solsona FM del casal de Cultura i Joventut, tot i que també es poden fer per via telemàtica. Prèviament, es pot concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900124124, per correu electrònic a citaprevia@sindic.cat , o bé per mitjà del web https://visita.sindic.cat . Durant el 2022, la institució va recollir un total de vuit queixes i quatre consultes a la capital del Solsonès.