La catifa dels escoltes clama contra el canvi climàtic

Imatge aèria de la catifa Foto: AEiG Pare Claret. RESOL

Tal com expliquen en el manifest explicatiu, "Amb aquesta catifa es vol reivindicar la situació dela qual hem viscut, vivim i viurem; i com aquesta afecta el paisatge, l'agricultura, l'economia i, sobretot, l'educació en el lleure tal com nosaltres l'entenem i la practiquem.A Catalunya estem envoltats d'unque ha provocat sequeres reiteratives durant tota la nostra història. Però nous factors han canviat el joc. El canvi climàtic global que estem vivint ataca en tots els àmbits: apujant les temperatures, prolongant els episodis de sequera i fent que les precipitacions no es donin ni en el moment ni de la forma adequada.Tot això encara s'agreuja més quan el model econòmic i polític en què estem immersos no lluita pel canvi ni la millora. L'estil de vida que portem, inconscientment, ens dirigeix a una direcció oposada a unon els recursos naturals, com l'aigua, no es trobin en escassetat ni esdevinguin privilegis.A partir del contrast d'un paisatge sec envers un de viu i ple de color, volem evidenciar aquest problema que ens afecta a tots, i especialment la nostra comarca. Malgrat els episodis de pluja de les últimes setmanes,. Aquesta pluja, com hem esmentat, arriba tard i es presenta en una forma que no contraresta aquesta situació preocupant.que mostra la terra en què escollim viure. Una terra plena de formes, colors i textures; un paisatge on la natura floreix en tota la seva diversitat i riquesa. I és aquí on trobem la vida.Creiem que, tant en els petits actes diaris com en la lluita perquè canvis més grans siguin una realitat. Cal ser previnguts i anticipar-nos a aquestes sequeres quan sí que disposem d'aigua i fer-nos càrrec de l'administració que en fem.Així doncs, només ens queda vetllar per una bona gestió de recursos i una consciència climàtica que miri per tothom i pel nostre futur. I perquè els pètals puguin continuar omplint totes les catifes que vindran."