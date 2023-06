Excel·lents resultats del Club de Bitlles Olius al Campionat de Catalunya Individual Sènior i Sub25

Carla Muntada, Subcampiona Sub 25 Femenina del Circuit Individual de Catalunya 2022-23

Carla Muntada, 3ra classificada Sub 25 al Campionat de Catalunya 2023

Pol Viladrich, Subcampió Sub 25 Masculí del Circuit Individual de Catalunya 2022-23 (Va recollir el trofeu la Mariona Trullols

Carme Canals, Subcampiona Super Sènior Femenina del Circuit Individual de Catalunya 2022-23

Toni Márquez, 3r Classificat Sènior Masculí del Circuit Individual de Catalunya 2022-23

Aquest diumenge 11 de juny s’ha celebrat a La Galera (Montsià) el Campionat de CatalunyaIndividual Sènior i Sub 25. El Club de bitlles Olius amb 10 representants ha estat el club amb més tiradores i tiradors presents.Després de la fase classificatòria, La Dolors Torres i el José Luis Carnerero van passar a la final de les 10 millors puntuacions del matí.En aquesta ronda final, la Dolors torres s’ha proclamat subcampiona de Catalunya i el José Luis Carnerero ha estat 4rt a només 2 punts del podi.La Carla Muntada no ha arribat a la ronda final, però ha estat 3a de la categoria Sub 25Femenina.Abans de l’entrega dels trofeus d’aquest campionat, es van lliurar els guardons del CircuitIndividual de Catalunya on es remarca la regularitat durant tota la temporada.La Carla Muntada ha estat la subcampiona del circuit Individual Sub 25 femenina a l’igual que el Pol Viladrich en masculina.El Toni Márquez ha estat 3er d’aquest Circuit Individual en Sènior Masculí i la Carme CanalsSubcampiona de Super Sènior Femenina (majors de 70 anys)Novament el CB Olius representant a Olius i al Solsonès, ha aconseguit molt bons resultats fruit del treball de tots els i les bitllaires per millorar el seu nivell de les Bitlles Catalanes.