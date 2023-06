Aquest passat divendres es va fer l’acte de clausura de temporada. L’acte va iniciar amb els parlaments del president @kikupujol i el coordinador @albert_viladrich , tot seguit es va fer reconeixement equip per equip on es va obsequiar a cada jugador/a del club amb un obsequi i per últim la vetllada va acabar amb un sopar i ball.En aquest acte es va presentar ja les noves equipacions de joc de la propera temporada 2023/24.#somescapulats