«El Viatge de Roger Mas» fascina un Teatre Comarcal ple de gom a gom

Ple, al Teatre Comarcal Foto: Ramon Estany

Roger Mas a l'escenari Foto: Ramon Estany

Oriol Junqueras arribant al Teatre Comarcal Foto: Ramon Estany

Just un mes després de l'estrena al, el 9 de juny, en el marc del Corpus de Solsona, el cantautor i fill predilecte de la ciutat va portar al teatre comarcalEl divendres de Corpus, Roger Mas ha estrenat a Solsona i davant d'un teatre comarcal ple a vessar, un espectacle on repassa cançons de totes les èpoques però que incorpora, com a element central i vertebrador, una composició nova de mitja hora de durada i en creació constant amb la improvisació com a protagonista. Amb el títol "El viatge de Roger Mas", el nou tema vol ser un desplaçament cap al que és desconegut, l’interior; un viatge d’anada i tornada i de contemplació de la pròpia metamorfosi.Els solsonins han gaudit d'una dotzena de peces i dos bisos més la que dona el títol a la proposta musical i que dura uns trenta minuts.Tal com la defineix el propi autor,. És una síntesi de la relació de cadascú amb si mateix i, alhora, busca pouar en les sensacions que els músics perceben del públic des de l'escenari.A l'escenari, els companys de viatge de Roger Mas i que són els seus músics habituals:Entre el públic assistent, destacà la presència del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que, dins d'una visita "privada" al Solsonès, aprofità per anar al Teatre i gaudir del concert, acompanyat del David Rodríguez i González, secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran, i l'alcaldessa de Solsona en funcions, Judit Gisbert.