​Solsona acull un dels rodatges del nou programa de TV3 d’Albert Om «Una altra història»

“Una altra història” és un nou programa de TV3 presentat per Albert Om, que amb un format multiplataforma, innovador i participatiu, es planteja el repte de. La col·lecció de peces que en resulti formarà part d’una gran exposició final en un museu de referència de Catalunya i d’un arxiu digital.Història i cultura es combinen amb entreteniment en un programa amb una. Aquest és el punt de partida d'"Una altra història", que demana la participació de la societat per trobar objectes antics que amaguen grans històries personals, en una iniciativa per fer-los visibles i anar construint la història social de Catalunya, que quedarà recollida en un arxiu digital.El periodista Albert Om conduirà el programa,. Cada capítol, que es farà en un lloc emblemàtic d'una localitat diferent de Catalunya, es planteja com un gran esdeveniment en què els ciutadans podran participar portant els seus objectes i explicant les històries personals que hi ha al darrere."Una altra història" és(The Mediapro Studio), basada en el format de "National Treasures", creat per EZ Films - Ireland. Després de l'èxit de l'estrena a la televisió pública d'Irlanda (RTÉ1), el programa ha obtingut bons resultats en altres adaptacions arreu del món, com a Dinamarca i Nova Zelanda, i també a la televisió pública valenciana (À Punt)El nou programa demana la participació de la societat per trobar objectes antics que amaguen grans històries personals i que puguin ajudar a explicar la història de Catalunya de l’últim segle.