​Hola, Estiu! Ens portarà donants de sang i plasma?

Promoure la donació de sang entre els joves

Suma't al repte d'or 2023-205. Fes-te donad'or

A pocs dies de l'arribada oficial del solstici d'estiu, Solsona acollirà unaSerà el proper divendres 16 i ens trobaràs, com és habitual, a les instal·lacions de la Sala Polivalent, de 10 a 14 i de 16 a 21 hores.Una campanya més, sumem esforços per, imprescindibles per encarar l'estiu amb unes reserves estables. Amb la calor, els dies llargs, les ganes de vida,... i amb la tradicional davallada de donacions de sang, tot un clàssic, aquestes són més baixes de l'habitual, principalment dels grups 0- i A-.Cada dia es necessitenper fer front a les necessitats dels pacients. Tots els grups sanguinis són necessaris!, el teu també. Per venir @donarsang, cal apuntar-se al web donarsang.gencat.cat.Dona'n una mica perquè els altres ho recuperin tot! Vine i participa, gràcies!Col·labora en la recollida la, especialitzada en nutrició i salut, de Solsona.han estat treballant, aquests darrers mesos, en un projecte que vol afavorir la sensibilització i captació de potencials donants entre els més joves i a la vegada difondre aquesta realitat dins el seu entorn familiar i d'amistats.El perfil del donant de sang català, envelleix i es fa evident la necessitat d'un relleu generacional clau per garantir les necessitats de transfusió sanguínia al nostre sistema sanitari actual i en el futur.L'experiència culminarà veient el fruit del seu treball en la propera campanya de donació a Solsona prevista, com hem dit, per aquest mes de juny. Molt èxit noi@s!Ales proposen elel 2025 per donar resposta a la necessitat creixent d'aquest component.Assolir aquest objectiu és un esforç personal i col·lectiu que situarà Catalunya com un dels països referents en la donació altruista.D'aquesta manera, ajudarem a milers de persones que necessiten el plasma per als tractaments de les seves malalties.TOCA DONAR PLASMA, TOCA REBRE VIDA! Ens ajudes a arribar-hi? FES-TE DONAD'OR.