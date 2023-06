​Presentació dels projectes dels cicles formatius de l'Escola Arrels al CTFC

Foto: Escola Arrels II

Aquest dimecres dia 24 de maig s’ha presentat alels projectes relacionats amb els crèdits de síntesis i el mòdul d’emprenedoria i iniciativa empresarial delsque actualment es cursen a l’Escola Arrels II (que són els següents: manteniment electromecànic, sistemes informàtics, activitats comercials i tècnic de guia en el medi natural i de temps de lleure), així com també els projectes empresarials delDes de l’Escola es dóna molta importància aa l’alumnat la capacitat d’emprenedoria i iniciativa empresarial amb l’objectiu que tinguin les eines i els coneixements necessaris perquè, si en un futur volen desenvolupar un projecte empresarial, coneguin les diferents opcions que tenen i puguin calcular la viabilitat dels seus projectes.i els temes han estat relacionats amb la constitució de diverses empreses de tipologia ben diferent: empresa de logística de transport per equips esportius; creació de diferents eines relacionades en l’àmbit forestal per tal de facilitar la feina als propietaris o treballadors del bosc; posada en marxa d'un taller mecànic amb opció de realitzar formacions; creació i constitució d'una empresa de roba esportiva; empresa dedicada a realitzar diferents esports que actualment no es realitzen a la comarca; la creació d'una màquina de tatuatges temporals; implantació d'una aplicació; creació de la moneda digital del ruquet mitjançant l'ús de NFC per tal d'efectuar pagaments més àgils; constitució d’una empresa del sector ramader; empresa d’instal·lacions de plaques solars; distribució de calderes de biomassa; una altra dedicada a la gestió eco-packing amb l’objectiu d’estalvi temps i costos en el lliurament de paquets millorant l’impacte medioambiental. i finalment una empresa dedicada a l’explotació d’una masia de turisme rural.Tots aquests projectes s’han estat, i amb la participació del creador d’aquesta metodologia, el Sr. Jordi Puigdellívol que ha fet, al llarg del curs, 7 sessions amb diferents cursos de grau mitjà i de grau superior.En aquesta presentació també s’ha realitzat una exposició del projecte de síntesi per part dels alumnes d’activitats comercials, que ha consistit en la realització d’una sèrie d’amb l’objectiu que el cost del viatge i de l’estada fos zero, que per cert que es va aconseguir.I finalment alguns alumnes que dualitzaven, és a dir aquells quehan combinat la formació amb l’activitat a una empresa, varen presentar l’activitat realitzada en les mateixes tot explicant la seva experiència i pràctica a les empreses de Motocard i Ganivets Pallarès.de l’escola i per representants de l’Associació d’Empresaris per al Solsonès, Motocard, Ganivets Pallarès i Taurus, així com el mateix Jordi Puigdellívol.Agraïm públicament des de l’Escola la col·laboració del CTFC en els projectes d’emprenedoria de l’Escola Arrels II, que s’ha efectuat en el marc del Programa Emprèn Cat 2022-23 i amb finançament del Punt d’Atenció GLOBALLEIDA Solsonès.