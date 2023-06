​El Centre de Formació d'Adults del Solsonès fa una sortida al Delta

Recorregut per les llacunes

Descobrint el paratge natural del Delta de l'Ebre

El 7 de juny l’alumnat del Centre de Formació d’Adults, exalumnes i acompanyats hem fet laHem matinat per tenir un dia ben complet al Delta de l'Ebre. Primer hem fet una, on hem après sobre l'entorn, la fauna i la flora d'aquest parc natural. Ens ha sorprès la gran varietat d'arrossos que hi ha, la salinitat de les plantes i el sistema de reg.Seguidament hem continuat descobrint el, tot fent un recorregut pels últims cinc quilòmetres de l'Ebre fins a arribar a la desembocadura.Per recuperar forces, hem pogut assaborir un magnífic dinar: un arròs típic de la zona i unamariscada. Quin plaer poder gaudir de la gastronomia de la zona!Després de dinar hem gaudit d’un, on hem pogut observar diferents espècies de flamencs i martinets blancs, entre altres. També l'impressionant paisatge de grans extensions de camps d'arròs.Ha estat un gran dia on tothom ha gaudit i ha après molt sobre el Delta de l'Ebre.