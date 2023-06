Més de 400 infants de la comarca han gaudit de la VII Fira Esportiva del Solsonès

Un any més, i per setena edició, hem pogut organitzar la tradicional, que organitza conjuntament: Consell Esportiu del Solsonès, el Seminari de Professors d’educació física i el Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Solsona. Amb l’ajuda de les entitats esportives, clubs, centres, escoles, agrupacions i dinamitzadors de centres educatius.Sense tots i cadascú d’ ells ens seria del tot impossible moure aquestsperquè puguin gaudir d’un matí ple d’activitats esportives i saludables.Com sempre, hem distribuït la trobada per cursos i així, hem pogut organitzar:A.-han gaudit de Jocs alternatius a les places de Solsona. Els jocs els han dinamitzat alumnes de l’ IE Vall de Lord i l’ Institut Francesc RibaltaB.-han pogut realitzar Jocs esportius a les instal·lacionsesportives municipals de Solsona (Bàsquet, Futbol Sala, Patinatge, Dansa urbana, Taekwondo, Tennis i Futbol). Les activitats han anat a càrrec de: Escola de Dansa Solsona, Club Taekwondo Solsona, Club Bàsquet Solsona, Club Patinatge Solsonès, Solsona Pati Club, Futbol Sala Solsona, Futbol Base Solsona Arrels i Club Tennis Solsona.C.-han dut a terme les Activitats a l'aire lliure i al medi natural (Orientació, Cross Trainning, Bitlles Catalanes, Muntatge de tendes i medi natural, jocs de lleure i slackline) a la zona esportiva del Parc de la Mina i Parc de la Mare de la Font, després d’arribar-hi amb una caminada per la zona del Castellvell. Aquestes activitats s’han pogut dur a terme gràcies a la col·laboració del Club Bitlles Olius, AEiG Pare Claret, Escola Catalana de Medi Natural, ETFEM, Espaigua i IE Vall de Lord.Les escoles que han participat a l’activitat son: Escola Arrels, Escola Setelsis, Escola Vinyet,Institut Escola Vall de Lord i ZER El Solsonès. I, totes han pogut gaudir da base de fruita, a càrrec del Pla Educatiu d’Entorn de Solsona.