Un bon reguitzell de medalles per al Taekwondo solsoní

>Els medallistes del trofeu Promoció Júnior de Taekwondo Foto: Taekwondo Solsona

El passat diumenge, 4 de juny, el Complex Esportiu Municipal La Mar Bella va acollir els campionats de Catalunya d'Hapkido i el trofeu Promoció Júnior de Taekwondo. Ambdues competicions van comptar amb representants de l'escola Taekwondo Solsona.Un total de 8 esportistes van competir a Barcelona obtenint uns excel•ents resultats: 5 medalles d'or i una de bronze va ser el bagatge del club solsoní. En la competició d'Hapkido, Berni da Cunha, Marc Gallardo i Jorge Monteagudo després de realitzar una grandíssima actuació, van obtenir la medalla d'or i, per tant, van proclamar-se campions de Catalunya en la seva categoria.Al trofeu Promoció Júnior de Taekwondo, en la qual van participar 5 esportistes solsonins, el club va aconseguir 3 medalles (2 ors i 1 bronze).Les medalles d'or van ser per a Berta Ribes i Kilian Closa, mentre que la medalla de bronze va ser per a Marc Ribes. Haritz Puntes i Fàtima Fateh també van ser presents al trofeu Promoció Júnior, però no van aconseguir pujar al podi.