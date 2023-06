El Club de lectura de dones celebra 15 anys

Punt de llibre record dels 15 anys

Els llibres són l'eix de les trobades d'aquest club

Són un dels clubs de lectura més veterans de Solsona, i també, de ben segur, dels més actius. I aquest mes han celebrat 15 anys de vida. Quinze anys de trobades al voltants dels llibres, per parlar de literatura, d'escriptors i escriptores, i també, per què no, de l'actualitat quotidiana social i política.Elles són actualment, la Dolors, la Pepita, la M. Àngels, la Carme, la Lolita, la Guillermina, la Roser, la Conxita, la M. Dolors, la Rosalia i la Claustre, unides per la seva passió per la lectura, es troben setmanalment al voltant d'una taula per comentar el llibre d'aquell mes. Cada curs, repassen prop d'una dotzena de llibres.El club de lectura de dones està adreçat a les dones lectores. Les trobades son setmanals els dimarts de 18:00 a 19:30, a la sala de treball en grup de la Biblioteca. La conductora del club és l'escriptora local Maria Dolors Guàrdia. El seu blog és: Llegint de tot i més! ().