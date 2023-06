​Un centenar i mig de cantaires celebraran la novena edició del CARDONA CANTA

Organitzat per la Coral Cardonina d’ençà de l’any 2013, el CARDONA CANTA acull anualment la visita d’un cor convidat que, després de passar una jornada cultural a la vila,visitant el patrimoni històric i natural que atresora i degustant la seva gastronomia, culminaamb la celebració d’unLa formació convidada d’aquesta novena edició és la, un corlleidatà que compta amb més d’una vuitantena de cantaires i que està dirigit per Gerad RiuGarcia., la Coral Maristes Montserrat s’ha distingit per la singularitat i varietat del seu repertori, així com per la desimboltura de les seves interpretacions. Durant tots aquests anys, el cor ha actuat en diferents contrades, com ara a Benasque, Vall de Boí, Vall de Núria, Euskal Herria, Cerdanya, Montserrat, Solsonès , Monestir de Poblet, Navarra,Andorra, Prades, Rialp. Més enllà dels Pirineus, també s’ha pogut escoltar a Praga i,properament, a Finlàndia. Al seu torn, l’entitat és l’organitzadora de la trobada “LleidaCanta”, un aplec singular que aglutina una trentena de corals de Catalunya i ha portat lamúsica a escenaris singulars de Lleida.amb una variada selecció de peces populars del segle XX i de cants tradicionals, entre les quals obres de Freddie Mercury, ABBA o Astor Piazzolla, entre d’altres.. Precisament, aquesta darrera entitat té prevista l’estrena d’una sardana dedicada a aquest aplec coral que porta per nom “Canta Cardona”, composta per Ovidi Cobacho Closa.Talment com en la passada edició, el certamen d’enguany també està dedicat a unaniversari especial. Si l’any passat se sumava a la celebració del centenari del mestreFrancesc Vila, aquesta edició s’afegeix a la, motiu pel qual s’interpretarà com a cant conjunt del concert els goigs que dos artistes locals van dedicar a la patrona de la vila, el poeta Manuel Bertran i Oriola i el músic Josep M. Casafont.El concert tindrà lloc el proper. Les localitats podran adquirir-se mitja hora abans de l’inici a les taquilles habilitades a l’entrada del recinte, a un preu de 10€. Com en anteriors edicions, aquesta jornada compta amb el suport de l'Ajuntament de Cardona, la Fundació Cardona Històrica, la Parròquia cardonina i el Museu de Sal Josep Arnau.