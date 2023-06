​El comerç i el mercat de Solsona es promocionen a través d’un nou directori digital

Campanya en mitjans digitals

El petit comerç i el mercat de Solsona esdes d’ara amb un nou directori digital la peculiaritat del qual són els filtres de singularitats que aporten valor afegit.Producte local, moda de quilòmetre zero, artesania alimentària o possibilitat de comanda per WhatsApp són algunes de les classificacions del catàleg, al qual s’accedeix a Jocomproasolsona.cat El directori comercial digital, presentat divendres passat a representants del sector, és unainiciativa de l’Ajuntament, per mitjà de l’en el marc del pla de millora de les àrees comercials i del mercat no sedentari de Solsona, que es finança amb fons europeusCada entrada consta d’un reportatge fotogràfic ad hoc amb una mateixa coherència estètica –amb fotos d’Aida Majoral i Kàtia Prat–, una descripció, dades de contacte i localització en el mapa. S’hi pot trobar la informació de tota l’oferta comercial de la ciutat:amb noves incorporacions. Per agregar-s’hi es pot contactar amb l’àrea de dinamització comercial a l’adreça aleix.sole@adlsolcar.cat .Des de l’Agència se subratlla el fet que sigui. Així, cada vegada que hi hagi una campanya en marxa, per exemple, s’hi podran identificar els establiments participants.La posada en marxa del directori coincideix amb unaSota el lema, es vol atraure visitants de proximitat els divendres “per gaudir de comerç i gastronomia local en un entorn incomparable”.L’objectiu és vendre la ciutat com una destinació per fer una escapada a qui busca autenticitat, comprar producte local de qualitat i consumir als establiments de restauració, tot passejant per un nucli antic d’origen medieval farcit d’atractius culturals.