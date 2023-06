L’equip del Solsona revalida el 2023 el campionat de la Lliga comarcal de tir al plat

L’equip del Solsona ha tornat a quedar campió de laen l’edició del 2023. L’Olius A ha quedat classificat en segona posició i el Navès tercer.Dissabte passat es va donar per tancada l’edició de la Lliga comarcal d’aquest any amb el torneig de cloenda.l’equip de l’Olius A va pujar al podi en segona posició, per darrera del de Solsona, mentre que l’equip de Pinell es va situar tercer. Pel què fa a l’especialitat de tir al plat, l’equip del Solsona va ser qui va obtenir més encerts, seguit del Navès i l’Olius A, en tercera posició.A títol individual,, després de desfer el triple empat assolit amb Jordi Freixes i Sergio Alcázar. Pel que fa a les especialitats de recorregut i de tir, Josep M. Closa del Pinell i Jordi Freixes de l’equip del Solsona han estat els millors tiradors, respectivament.Aquest 2023 a la Lliga comarcal de tir al plat hi han participat: Clariana de Cardener, Cambrils, Lladurs, Navès, Olius (2 equips), Pinell i Solsona.Una vegada disputat el torneig de cloenda, un sopar de germanor amb un molt bon ambient va donar per tancada la temporada.