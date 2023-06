​L’OIius Atlètic Pi es proclama campió de la Lliga comarcal de futbol sala

L’equip de l’Olius Atlètic Pi s’ha proclamat, aquest cap de setmana,en vèncer l’equip del Bar Castell. L’equip del Llobera ha quedat tercer després de guanyar l’equip del Solsona XDM (3-1).Pel què fa als resultats de la lliga, l’equip de l’Olius Atlètic Pi ha estat elamb 136 gols, mentre que el Llobera ha estat elamb 31. Pel què fa als golejadors, Carles Altarriba de l’Olius Atlètic Pi ha estat qui ha aconseguit més dianes amb 39, seguit de Ponç Plans de la Carral – Freixinet amb 35 i Roger Sala del Bar Castell amb 33 gols.Amb els play off celebrats aquest cap de setmana es dona per tancada la, en la qual hi han participat 13 equips i més de 200 jugadors.