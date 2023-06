​La biblioteca de Solsona celebra l'aniversari amb un laboratori de lectura sobre els avis

Descobrir a les famílies; obrir un espai de reflexió entre pares i fills sobre el paper dels avis a la família i valorar tot el que aporten a la societat són alguns dels objectius del nou laboratori de lectura que organitza la Biblioteca Carles Morató de Solsona per celebrar el seu vuitè aniversari. “Avis savis” es durà a termeLa idea és que a través dels llibres els infants prenguin consciència dels, com l’experiència i la saviesa. Com en tots els laboratoris de lectura, hi haurà un primer espai de descoberta de llibres, un altre per a la lectura, un de reflexió i un darrer de creació. Les places al laboratori de lectura són limitades, per la qual cosa cal inscriure-s’hi a la biblioteca (973483839,).Els participants hi coneixeran històries protagonitzades per avis i àvies i crearan un llibre-abecedari. En aquest cas, cal inscriure-s’hi als Serveis Socials de l’Ajuntament.