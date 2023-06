Horaris i actes del Corpus de Solsona 2023

DIJOUS 8, DIA DE CORPUS

DIVENDRES 9

DISSABTE 10

DIUMENGE 11

(El disseny de la portada és de Jaume Cuandrench.)

La baixada del bestiari de foc, amb el ball del drac i la roda de foc, el dissabte 10 de juny a la nit; la catifa de flors i serradures que cada any confecciona l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret a la plaça de Palau amb algun missatge de reivindicació social, el diumenge 11 al matí, i els ballets tradicionals, el mateix dia després de la processó, són els elements més singulars i identitaris de la festa del Corpus a Solsona.Però a banda dels actes propis de l’ADN de la festa, el programa, inclou una vintena més de convocatòries lúdiques i culturals programades per entitats i institucions al llarg del mes amb cites que comencen aquest cap de setmana.El programa del Corpus està, tot i que també se'n fa un tiratge molt reduït de 50 exemplars en format paper.Tronada a la plaça MajorA la biblioteca Carles Morató, xerrada “Què fem amb el porno?"Ho organitza: El 6, Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal del SolsonèsA la sala polivalent, festa de fi de curs del Futbol Base Solsona ArrelsAl teatre comarcal, concert El viatge de Roger Mas, a càrrec del cantautor solsoní i la seva banda. Venda d’entrades a www.entradessolsones.comA la biblioteca Carles Morató, laboratori de lectura "Avis Savis", per a famílies amb infants a partir de 5 anys. Ho organitza: Biblioteca Carles MoratóDes del campanar de la catedral, repic de campanes per anunciar el CorpusTronada a la plaça Major. Tot seguit, passacarrers tradicional del pregoner, acompanyat dels gegants i l’Orquestra Patinfanjàs, per convidar tothom a la celebracióA la sala polivalent, festa de fi de curs de l’Escola SetelsisA la plaça Major, ballada de sardanes interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de SolsonaAl teatre comarcal de Solsona, representació de l’obra “Camacu” el sentit comú, a càrrec del Grup de teatre de la gent gran. Obra d’Ester Colell, adaptada i dirigida per Ricard SalvàVenda d’entrades (5 €) a l’ajuntament i una estona abans de la funció a la taquilla del teatreBaixada del bou, la mulassa i el drac, acompanyats de l’Orquestra Patinfanjàs, i exhibició del ball del drac a la plaça Major. Tot seguit, roda de focCercavila amb la participació dels Trabucaires de SolsonaBaixada de la corporació municipal, juntament amb la pubilla, l’hereu i el fadrí de Solsona, l’hereu i la pubilla de les comarques lleidatanes, els gegants i altres elements de la imatgeria. Sortida de la casa consistorial cap a la catedral als acords de l’Orquestra PatinfanjàsMissa concelebrada presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona.A continuació, a la plaça Major, exhibició dels ballets tradicionals d’óssos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants, acompanyats musicalment per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Finalment, tronada i pujada fins a la casa consistorialAl teatre comarcal, Festival de Cinema de Muntanya Torelló - Tour 2023. Projeccions de House of the Gods, de Matt Pycroft (Premi Vila de Torelló al millor film 2022), i Not Alone, de Heather Mosher (Premi Boreal al millor guió 2022)Ho organitza: Centre Excursionista del Solsonès