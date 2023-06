Arriba a Solsona «El Viatge de Roger Mas»

Just un mes després de l'estrena al, el 9 de juny, en el marc del Corpus de Solsona, el cantautor fill predilecte de la ciutat porta al teatre comarcalEl divendres de Corpus, Roger Mas estrena un espectacle on repassa cançons de totes les èpoques però que incorpora, com a element central i vertebrador, una composició nova de mitja hora de durada i en creació constant amb la improvisació com a protagonista. Amb el títol "El viatge de Roger Mas", el nou tema vol ser un desplaçament cap al que és desconegut, l’interior; un viatge d’anada i tornada i de contemplació de la pròpia metamorfosi.Tal com la defineix el propi autor,. És una síntesi de la relació de cadascú amb si mateix i, alhora, busca pouar en les sensacions que els músics perceben del públic des de l'escenari.Els companys de viatge de Roger Mas també en aquest muntatge són els seus músics habituals:Les entrades es poden adquirir en línia anticipadament, al preu de 24 euros, i a taquilla, a 28.