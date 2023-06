​Lipdub 4 de juny

El carrer Castell es va vestir de blaugrana

El grup de sevillanes de Solsona també va posar la seva nota

Una gran festa

Ben aviat podrem veure el resultat d'aquesta activitat

Des de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca ens agradaria donar-vos el més sincer agraïment a tots vosaltres per la participació a l'enregistrament del lipdub que vam realitzar aquest diumenge 4 de juny.La vostra presència va ser essencial per fer d'aquest esdeveniment un gran èxit!!Volem destacar els centenars de persones i TOTes les Entitats que van col·laborar amb la seva presència i alegria!!!Us tindrem informats de quan podreu veure la Gravació 😉Dir-vos que estem recopilant Fotos per fer un Àlbum de la Festa.Ens agradaria que ens envieu les vostres 📸 al email de la Penya.