Sant Llorenç de Morunys arranja el camí de la deixalleria

S'estan executant els treballs de millora i eixamplament del camí de la Depuradora, el tram entre l'Escorxador i l'entrada de Cal Ventura. Per poder realitzar aquesta ampliació (teníem 3 metres i ara passarà a tenir de 4-5 metres) ha calgut fer un acord amb els dos propietaris afectats, aquí el consistori vol agrair la predisposició d'aquests per tal de tirar endavant els treballs.Les obres consisteixen en la realització d', ja que en alguns punts començava a fallar, també es pavimentarà amb formigó la part ampliada del camí i es col•ocarà una tanca. Cal destacar que també s'ha demanat aque desplaci un pal elèctric per guanyar amplada de pas.Aquests treballs s'estan fent ara, perquè el Consell Comarcal té previst en els mesos vinents pavimentar tot el camí de la Deixalleria, el carrer Prat Tomàs i el camí de la Depuradora, per tant, ja es podrà pavimentar tota la nova amplada.El cost dels treballs de millora i eixamplament pujaran unsdels quals 36.309,79 € seran del pla d'inversió de la Diputació de Lleida de les anualitats 2022-2023 i la resta fons propis de l'Ajuntament.