Cauen més de 80 litres en una hora a Freixenet i Su

L'aigua ha arrossegat els vorals de les carreteres

Aquest dilluns, la vall entre Santdiumenge i Freixinet, al municipi de Riner, ha patit una tempesta amb precipitacions de prop de 80 litres per metre amb rases desbordades i molts desperfectes als camins.Segons ha informat Solsona FM, la carretera d’accés a Freixinet des de Santa Susanna es va haver de tallar al trànsit durant una bona estona dilluns a la tarda ja que havia quedat del tot impracticable. Els desaigües feien de brolladors que van acabar convertint la calçada en un riu.Su també va ser un dels nuclis afectats com a conseqüència de l’aigua provinent de la zona de Santdiumenge. En canvi, en altres indrets del municipi com la Serralada de Sant Jaume, El Miracle o Santa Susanna només hi van caure entre 40 i 50 litres i amb menys intensitat, ha especificat, l'emissora solsonina.