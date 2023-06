Un accés a peu pla, lavabos nous i un vestidor adaptat, principals novetats a les piscines municipals de Solsona

Pel que fa a l’entorn de les piscines, s’ha millorat l’espai enjardinat i s’han plantat vuit moreres més, una espècie d’arbre de creixement ràpid, per ampliar les zones d’ombra.

Canguratge gratuït

Inscripcions en línia i presencials

Una entrada més directa i accessible, un vestidor adaptat i lavabos nous són lesde Solsona a partir del dia 25 de juny. Mentre finalitzen les obres a contrarellotge, aquesta setmana l’Ajuntament ha obert les inscripcions a les activitats ludicoesportives per a infants i joves de 3 a 16 anys, que començaran el dia 26.Les piscines municipals tindran a partir d’ara unaA la banda esquerra de l’entrada hi haurà la taquilla i a la dreta, un vestidor adaptat i nous lavabos. Pel que fa a l’entorn de les piscines, s’ha millorat l’espai enjardinat i s’han plantat vuit moreres més, una espècie d’arbre de creixement ràpid, per ampliar les zones d’ombra.Quant al, es manté l’oferta dels últims estius, però s’allarga una setmana més, fins al primer de setembre. Funcionarà els matins de dilluns a divendres de nou a una, i combinarà els cursets de natació amb la pràctica de diferents esports, jocs de taula, tallers, activitats audiovisuals i de descoberta de l’entorn. Les inscripcions es poden fer per setmanes i les places seran limitades.Aqueta temporada les famílies també podran fer ús del servei de canguratge gratuïtÉs una acció que s’emmarca dins el projecte “Entretemps”, coordinat per l’àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal, per reforçar els serveis de cura fora de l’horari escolar i facilitar la conciliació de les famílies. Les places també seran limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció a qui ho sol·liciti. És un servei subvencionat pel programa “Temps de cures”, del Departament d’Igualtat i Feminismes, i el programa Corresponsables, delMinisteri d’Igualtat.Lescom sempre, es reserven per a la tarda: hi haurà cursets de natació de dilluns a divendres a les tres de la tarda i aiguagim a les quatre. També hi haurà carril lliure de natació a partir de dos quarts de dues, de dilluns a divendres, i de les onze del matí els caps de setmana.Les inscripcions es poden cursar en línia a la plataforma, o bé presencialment a l’OAC de l’ajuntament fins al 23 de juny i a la recepció de les piscines a partir del dia 25.S’admetran inscripcions fins al dimecres anterior a la setmana d’inici, sempre que hi hagi places lliures.Tot i que el pressupost municipal d’aquest any preveia inicialmentper reduir el vas de la piscina gran, l’obra s’ha hagut de desestimar i ajornar, en tant que el cost era notablement superior. D’aquí que s’hagi replantejat la inversió amb les actuacions de millora dels serveis que s’estan acabant d’executar.D’altra banda,motiu pel qual s’ha repintat una franja d’un metre des de la superfície. Així mateix, se segellaran esquerdes per on es registrin fuites d’aigua.