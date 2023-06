​El Centre de Formació d'Adults del Solsonès està de celebració

L’alumnat de GES (Graduat en Educació Secundària) del Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès va guanyar el. A partir de la lectura proposada del llibre «Quantic love» de Sònia Fernández Vidal, es va dur a terme un treball sobre un experiment citat al llibre. El títol d’aquest projecte és «Mesurem el diàmetre de la Terra, com ho va fer Eratòstenes».Es pot visualitzar el vídeo de la tasca presentada al web del centre:L’acte de lliurament de premis va ser el passat 1 de juny a. Aquest va ser presidit pel conseller d’Educació. L’alumnat premiat va rebre un diploma i un val per a un lot de llibres d’un valor de 150€ cadascun. I a més a més, el centre també fou obsequiat amb un diploma i un val de 275€ a gastar en llibres durant la. L’autocar per a desplaçar-s’hi fou subvencionat pel Departament d’Educació.Esdeveniments com aquests fan que l’alumnat se n’adoni que l’esforç i la constància dona el seu fruit i que no hem de deixar mai de llegir.Per altra banda, si voleu fer la vostraen algun dels nostres ensenyaments o demanar-nos informació heu de venir al centreUs atendrem i orientarem molt gustosament.