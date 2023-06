​Solsona FM oferirà en directe els actes centrals del diumenge de Corpus

Els micròfons de l’emissora municipal tornaran a la plaça Major de la mà de l’equip d. Diumenge a partir de 2/4 d’11 del matí i fins a la tronada, un equip de col·laboradors de Solsona FM se situarà sota els porxos de la plaça i pels carrers del nucli antic amb entrevistes, tertúlies i seccions per fer arribar la festa a les llars solsonines. El programa també es podrà seguir a través delLaserà a peu de carrer controlant la baixada i parlant amb l’per saber com va la confecció de la catifa de flors. Més tard, l’equip homenatjarà els programes de ràdio que els han marcat: els històrics E, i el podcast. Amb el Si Vols analitzaran els pactes municipals, amb la Pilona faran humor sobre les eleccions i amb La Decadència se centraran en les músiques i el folklore del Corpus i de la Festa Major. Just abans dels ballets, obriran pàgina rosa i. El moment àlgidserà el desenvolupament de la imatgeria festiva, amb els ballets i la tronada.Els encarregats de la transmissió del Corpus a la ràdio seran majoritàriament veus conegudes a Solsona FM:diumenge a partir de 2/4 d’11 del matí! Ens podeu escoltar a través del 107.5 de la FM, solsonafm.media, veure’ns a través del canal de Youtube de la ràdio i fer els vostres comentaris als comptes de Twitter i Instagram de la ràdio amb l’etiqueta #CorpusalaPlaça.