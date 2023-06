​Hora de relleu, a Berga

Si un ajuntament conec bé, és el de Berga, per haver-lo seguit, valorat i avaluat al llarg dels quaranta – quatre anys de democràcia. Des dels primers temps, implicat en la candidatura progressista Entesa Democràtica, de 1979, fins a dia d’avui, amb el PSC.perquè és massa petita, per segons quines actuacions, i massa gran per a d’altres.Es cert també que en tant que, tenia una injusta càrrega, en elque ofegava part de les seves finances. Una càrrega que s’hauria d’haver traspassat a la Generalitat vint o trenta anys enrere. No tenia cap lògica ni justificació, que una petita ciutat, fos responsable d’un hospital comarcal.Dit això, la transformació, modernització i posada al dia de les seves infraestructures,equipaments i serveis, s’ha dut a terme amb una. Segurament no ha ajudat que en aquest període passessin vuit alcaldes, al capdavant del Consistori. Sóc un clar partidari d’etapes raonablement llargues, per a poder dur a terme transformacions rellevants.A Berga, portem anys, amb períodes curts, ambpels embats que tenien al davant.Aquesta falta d’equip, idees clares i eficient gestió, ha portat a la situació que vivim i patim, a dia d’avui. Si donem una volta àmplia i detallada per la ciutat, ens sorprendràA diferència del gran aprofitament de recursos procedentsd’altres administracions, Berga, no n’ha estat especialment beneficiada, de manera que hi ha una immensitat de projectes, obres i objectius, pendents de resoldre.I és que si una prioritat ha de tenir un equip de govern, és un Pla de Govern, ampli, detallat, rigorós i ambiciós. Després, es podrà o no executar, en funció de les disponibilitats pròpies i de les ajudes externes, però el primer és saber tot el que s’ha de fer, en quin ordre, i quins costos suposarà.. No hi son, ni és previsible hi siguin, mentrestant la ciutat tingui l’equip de govern que té.La ciutat ha decidit dotze vegades, i no podem retreure cap dels resultats. Els votants sonsobirans i pertoca als partits, gestionar els resultats. Precisament a la vista dels resultats,queda clar quei dos regidors, de manera que els altres tres grups sumen, més vots i més regidors, fins arribar a la majoria absoluta.Hi ha tant per fer que tant sols es centrin en una dotzena de grans objectius, justificaran el relleu: una immensa neteja general, mantinguda en el temps, canvi d’ubicació de l’estació de busos, enllaç del Passeig de la Indústria amb la Rasa dels Molins, convertint-la en el gran pulmó, d’esbarjo, oci i aparcaments, esponjament del nucli antic, comprant i enderrocant cases velles, per fer-hi entrar el sol, reactivació del Santuari de Queralt, donar utilitat als Jutjats vells i a l’edifici CAT, i passar la Biblioteca al Convent de St. Francesc. Amb això , bona gestió i els principis de llei i ordre, queda més que justificat el relleu.