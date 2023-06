Gran paper del Club de Bitlles Olius al Campionat de Catalunya Individual Infantil

Aquest passat dissabte es va celebrar a Tordera (Maresme) el. El CB Olius hi era present amb 12 tiradors/es sent el club amb més representació.El torneig proclama als campions de cada categoria tant en la classificació al circuit com en el mateix torneig. A la categoria benjamina masculina el domini ha estat total pels representants d’Olius.L’Aran Badia es va proclamar campió de Catalunya amb el Ramon Vilaseca subcampió i el Galderic Asensio, 3er. A la categoria Alevina Masculina molt bon paper del Marc Vilardell que va acabar subcampió de Catalunya a molt escassa distància del guanyador. A la categoria Infantil Masculina, 3er lloc de podi per l’Abel Viladrich molt merescut més ara que pujarà de categoria.En Benjamina Masculina, 1er Ramon Vilaseca, 2on Aran Badia i 3er Galderic Asensio. En Alevina Femenina, 1ra Ainhoa Manau, 2a Clàudia Muntada. En Alevina Masculina, 1er Albert Vendrell. També han participat en aquest torneig a part dels mencionats: Joan Malé, Noa Viladrich, Àlex Bajo i Paula Malé.