​Acte de graduació de l'alumnat de l'Escola Arrels II

La sèrie de celebracions de graduació va començar amb l’. L’acte va començar a les 18 hores i després d’unes paraules de reconeixement als alumnes per part del director i les famílies de l’escola, l’alumnat va rebre una orla de record enmig de vídeos emotius que recordaven el seu pas per l’escola. Finalment, l’alumnat va dedicar unes sentides paraules de comiat a les famílies i al claustre de professors.L’va seguir el mateix format anterior. Enguany s’han graduat. Aquest programa DUAL ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així aquests estudiants han cursat estudis en les dues escoles a la vegada, al de l’escola Arrels de manera presencial i al de l’escola americana de forma virtual obtenint així també la titulació de High School dels Estats Units.Pel que respecta a l’, es varen graduar una cinquantena d'estudiants dividits en quatre especialitats, 4 de grau mitjà i 1 de grau superior. Els de grau mitjà corresponenL’acte de graduació dels cicles formatius, es va iniciar a les 19:00 hores donant la benvinguda a famílies i alumnes per part del cap d’estudis dels cicles formatius en Gerard Ballabriga, on va destacar el fet que aquest és el, remarcant a continuació els fets i les activitats més destacades d’aquest curs 22/23.Així doncs va destacar queTambé va indicar que s’ha d’impulsat laaconseguint un Erasmus+ a Viena en el que 10 alumnes del cicle d’Activitats Comercials i d’Informàtica han fet pràctiques en empreses austríaques. A més a més i en el mateix sentit va ressaltar que s’ha aconseguita la seva seu d’Hongria en el mes de juny. A part de tot això també els alumnes ds varen realitzat un projecte que ha finalitzat amb el finançament d’un viatge a Malta a cost zero.En Ballabriga, també va indicar que s’ha continuat amb la col·laboració amb entitats del nostre entorn. Concretament amb el, que ha fet varies sessions al nostre alumnat per orientar-los en els seus projectes.un any més es va participar en la Botiga de Nadal i amb l’empresaels alumnes de Manteniment electromecànic varen fer alguna classe a les seves instal·lacions.També va ressaltar que s’ha fomentat lad’informàtica com el concurs HPCODEWARS promogut per la pròpia Hewlett Packard, on els alumnes varen quedar dins del 15% de les millors posicions. També han participat en el CATSKILL FP, un programa d'innovació pedagògica per promoure i demostrar l'expertesa i les competències de l'alumnat de formació professional de Catalunya.En Ballabriga també va destacat que enguany s’han fetafines als cicles que s’estan cursant, així doncs s’ha visitat LEDS C4 de Torà, AMES-SIMET de Solsona, GRUP TAURUS d’Oliana i BonÀrea de Guissona.Va remarcat que actualmenton els alumnes poden realitzar part de les seves matèries a la mateixa empresa.I per acabar la seva intervenció va ressaltat el fet que a nivell d’innovació educativa,pel projecte del desenvolupament d’una eina pròpia per l’avaluació emprant tecnologies àgils de la FP.A continuació es va donar. Va presentar l’empresa emfatitzant que l’empresa ja té una antiguitat de més de 40 anys i que amb el temps s’ha anat adaptant a les exigències del mercat arribant a l’actualitat a treballar amb moltes empreses de diferents països. A continuació va donar uns consells als estudiants que promocionaven.Després s’ha visualitzat un vídeo on els alumnes han explicat que els ha aportat els estudis que han finalitzat avui, s'ha procedit al lliurament dels diplomes i un obsequi a cadascun dels graduats, pujant a l'escenari acompanyats dels coordinadors dels diferents cicles formatius, Marc Sala, del Cicle de Guia en medi natural i de temps de lleure, Alba Alsina, del Cicle d'Activitats Comercials, Josep Garriga del CFGM Sistemes Informàtics i xarxes, Octavi Esteve, del CFGM de Manteniment electromecànic i Josep Armengol, del CFGS d'Administració i Finances.