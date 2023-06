​La nova Orquestra del Miracle ultima els assajos per debutar aquest dissabte davant del retaule barroc de Carles Morató

Juan de la Rubia dirigeix l'Orquestra del Miracle, que s'estrenarà aquest dissabte Foto: Mar Martí

L'imponent retaule barroc de Carles Morató al santuari del Miracle de Riner (Solsonès), serà l'escenari, aquest dissabte, de l'estrena de la nova, formada per una vintena de músics. La creació de la nova orquestra és una iniciativa deli el director és l'organista. Ell mateix ha explicat a l'ACN que l'orquestra està formada per un equip de músics "excel·lents" i ha avançat que en el concert de debut voldran mostrar la versatilitat de la formació. Per això, oferiran un repertori d'arrel barroca amb obres de Vivaldi, Händel, Muffat o Bach. "La música clàssica i barroca no té un públic de masses, però sí prou gran per omplir sales de concerts o esglésies", ha destacat.i, a dia d'avui, està formada per una vintena de músics joves de Catalunya, però també de la resta de l'Estat i Europa. La seu de la nova formació és precisament el Santuari del Miracle i els músics faran els assajos en aquest entorn. El seu director, l'organista Juan de la Rubia, ha explicat que es tracta d'un equip de músics "excel·lents". "És una orquestra que neix amb la voluntat d'existir molts anys i, no només això, de tenir una progressió ascendent tant pel que fa al número de concerts com també a la qualitat", remarca el director.De la Rubia destaca que. "El fet de relacionar-nos en un lloc tant especial és molt important per a nosaltres, ja que abans de néixer ja tenim la nostra petita identitat", ressalta el músic. Recorda que el santuari del Miracle és un espai amb "amb un nivell d'espiritualitat molt fort" i amb "molta energia" i això, assegura, els inspira i els ajuda a arrencar.. De la Rubia explica que oferiran un programa "molt heterogeni" amb l'objectiu de "mostrar tot allò que ens agradaria fer en els propers concerts". Entre d'altres, l'orquestra interpretarà obres de Vivaldi, Händel, Muffat i un dels concerts de Brandenburg de Bach. A més, la soprano Marta Mathéu serà la "padrina" del concert.